Lecture à voix nue « Surprise » chez Livres Books & Co – Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc, 13 juin 2025 07:00, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Lot

Lecture à voix nue « Surprise » chez Livres Books & Co Livres Books & Co 11 Rue de Montmartre Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix

Lequel ? C’est une surprise, elle ne nous a encore rien dit !

Où ? Dans le jardin, si le temps le permet !

Auberge espagnole (chacun∙e amène quelque chose à boire ou/et à grignoter et on partage après la lecture !)

Réservation souhaitée 15 .

Livres Books & Co 11 Rue de Montmartre

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 24 35 77

English :

Elizabeth Masse will read us a text of her choice

Which text? It’s a surprise, she hasn’t told us yet!

Where? In the garden, weather permitting!

German :

Elizabeth Masse wird uns einen Text ihrer Wahl vorlesen

Welchen wird sie schreiben? Es ist eine Überraschung, sie hat uns noch nichts verraten!

Wo? Im Garten, wenn das Wetter es zulässt!

Italiano :

Elizabeth Masse ci leggerà un testo a sua scelta

Quale testo? È una sorpresa, non ce l’ha ancora detto!

Dove? In giardino, tempo permettendo!

Espanol :

Elizabeth Masse nos leerá un texto de su elección

¿Qué texto? Es una sorpresa, aún no nos lo ha dicho

¿Dónde? ¡En el jardín, si el tiempo lo permite!

L’événement Lecture à voix nue « Surprise » chez Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-05-10 par OT Cahors Vallée du Lot