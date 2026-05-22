LECTURE À VUE (TPVH) Le Pouget
LECTURE À VUE (TPVH) Le Pouget mercredi 17 juin 2026.
Le Pouget
LECTURE À VUE (TPVH)
19 Grand-Rue Sainte-Catherine Le Pouget Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Les comédiens de TPVH vous invitent à découvrir le plaisir de la lecture à voix haute.
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19 Grand-Rue Sainte-Catherine Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 6 49 88 29 93
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English :
The TPVH actors invite you to discover the pleasure of reading aloud.
L’événement LECTURE À VUE (TPVH) Le Pouget a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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