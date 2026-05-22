Le Pouget

LECTURE À VUE (TPVH)

19 Grand-Rue Sainte-Catherine Le Pouget Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les comédiens de TPVH vous invitent à découvrir le plaisir de la lecture à voix haute.

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19 Grand-Rue Sainte-Catherine Le Pouget 34230 Hérault Occitanie +33 6 49 88 29 93

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English :

The TPVH actors invite you to discover the pleasure of reading aloud.

L’événement LECTURE À VUE (TPVH) Le Pouget a été mis à jour le 2026-05-22 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT