Lecture AIGNAN Aignan mardi 11 novembre 2025.
AIGNAN 5 Place du Colonel Parisot Aignan Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Lectures de l’enfance pendant la grande guerre , avec la participation de La Compagnie de Gascogne.
AIGNAN 5 Place du Colonel Parisot Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 68 58 72 58 gepra.aignan@orange.fr
English :
Readings Childhood during the Great War , with the participation of La Compagnie de Gascogne.
German :
Lesungen de l’enfance pendant la grande guerre , unter Mitwirkung von La Compagnie de Gascogne.
Italiano :
Letture L’infanzia durante la Grande Guerra , con la partecipazione de La Compagnie de Gascogne.
Espanol :
Lecturas la infancia durante la Gran Guerra , con la participación de La Compagnie de Gascogne.
