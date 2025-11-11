Lecture AIGNAN Aignan

Lecture

AIGNAN 5 Place du Colonel Parisot Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 10:30:00

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Lectures de l’enfance pendant la grande guerre , avec la participation de La Compagnie de Gascogne.

AIGNAN 5 Place du Colonel Parisot Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 68 58 72 58 gepra.aignan@orange.fr

English :

Readings Childhood during the Great War , with the participation of La Compagnie de Gascogne.

German :

Lesungen de l’enfance pendant la grande guerre , unter Mitwirkung von La Compagnie de Gascogne.

Italiano :

Letture L’infanzia durante la Grande Guerra , con la partecipazione de La Compagnie de Gascogne.

Espanol :

Lecturas la infancia durante la Gran Guerra , con la participación de La Compagnie de Gascogne.

