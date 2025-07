Lecture « Alors… raconte ! » Médiathèque Hauteville-sur-Mer

Lecture « Alors… raconte ! »

Médiathèque 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-04 10:45:00

2025-08-04

Lecture d’histoire pour les enfants dès 3 ans.

Médiathèque 30 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 45 11 39

English : Lecture « Alors… raconte ! »

Story reading for children from 3 years old.

German :

Vorlesen von Geschichten für Kinder ab 3 Jahren.

Italiano :

Racconto di storie per bambini a partire dai 3 anni.

Espanol :

Cuentacuentos para niños a partir de 3 años.

