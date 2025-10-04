Lecture animée » Dans la chambre de Lolotte » Médiathèque d’Herbès – Manosque Manosque
Lecture animée » Dans la chambre de Lolotte » Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque d’Herbès – Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:20:00
Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T16:20:00
Dans la chambre de Lolotte
Lecture animée et musicale autour des albums de Clothilde Delacroix
Il s’en passe des choses dans la chambre de Lolotte.
Dans l’armoire, un tas de déguisements entraîne Crocotte, Cocotte et Lolotte dans une suite d’histoires.
Un doudou disparaît… et voilà nos trois amies transportées dans une nouvelle aventure !
à partir de 2 ans
Médiathèque d’Herbès – Manosque 10 Rue du Mont d’Or, 04100 Manosque, France Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 33492741054 https://mediatheques.dlva.fr/mediatheque-manosque.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 74 10 59 »}]
Biblis en folie 2025
Médiathèque d’Herbès