Lecture animée « Dans la chambre de Lolotte » Médiathèque d’Herbès – Manosque Manosque

Lecture animée « Dans la chambre de Lolotte » Médiathèque d’Herbès – Manosque Manosque samedi 4 octobre 2025.

Lecture animée « Dans la chambre de Lolotte » Samedi 4 octobre, 16h30 Médiathèque d’Herbès – Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T17:00:00

Dans la chambre de Lolotte

Lecture animée et musicale autour des albums de Clothilde Delacroix

Il s’en passe des choses dans la chambre de Lolotte.

Dans l’armoire, un tas de déguisements entraîne Crocotte, Cocotte et Lolotte dans une suite d’histoires.

Un doudou disparaît… et voilà nos trois amies transportées dans une nouvelle aventure !

À partir de 2 ans

Médiathèque d’Herbès – Manosque 10 Rue du Mont d’Or, 04100 Manosque, France Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 33492741054 https://mediatheques.dlva.fr/mediatheque-manosque.aspx [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 74 10 59 »}]

Biblis en folie 2025

Médiathèque d’Herbès