LECTURE ANIMÉE SUR NOEL Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux
LECTURE ANIMÉE SUR NOEL Médiathèque Tournepage Lassay-les-Châteaux samedi 20 décembre 2025.
LECTURE ANIMÉE SUR NOEL
Médiathèque Tournepage 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Céline de Chatchouette et Cie fera rêver les petits et les grands avec ses lectures animées.
0-6 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque Tournepage 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr
English :
Céline from Chatchouette et Cie will delight young and old with her animated readings.
German :
Céline von Chatchouette et Cie wird mit ihren animierten Lesungen kleine und große Kinder zum Träumen bringen.
Italiano :
Céline di Chatchouette et Cie farà sognare grandi e piccini con le sue letture animate.
Espanol :
Céline, de Chatchouette et Cie, hará soñar a grandes y pequeños con sus lecturas animadas.
L’événement LECTURE ANIMÉE SUR NOEL Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne