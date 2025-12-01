LECTURE ANIMÉE SUR NOEL Médiathèque Le Grand Nord Mayenne
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne Mayenne
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Céline de Chatchouette et Cie fera rêver les petits et les grands avec ses lectures animées.
0-6 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .
Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr
English :
Céline from Chatchouette et Cie will delight young and old with her animated readings.
German :
Céline von Chatchouette et Cie wird mit ihren animierten Lesungen kleine und große Kinder zum Träumen bringen.
Italiano :
Céline di Chatchouette et Cie farà sognare grandi e piccini con le sue letture animate.
Espanol :
Céline, de Chatchouette et Cie, hará soñar a grandes y pequeños con sus lecturas animadas.
