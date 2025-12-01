LECTURE ANIMÉE SUR NOEL Médiathèque Le Grand Nord Mayenne

LECTURE ANIMÉE SUR NOEL

Début : 2025-12-13 10:30:00

2025-12-13

Céline de Chatchouette et Cie fera rêver les petits et les grands avec ses lectures animées.

0-6 ans I Gratuit l Réservation conseillée au 02 43 11 19 71 .

Médiathèque Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 mediatheque@legrandnord.fr

English :

Céline from Chatchouette et Cie will delight young and old with her animated readings.

German :

Céline von Chatchouette et Cie wird mit ihren animierten Lesungen kleine und große Kinder zum Träumen bringen.

Italiano :

Céline di Chatchouette et Cie farà sognare grandi e piccini con le sue letture animate.

Espanol :

Céline, de Chatchouette et Cie, hará soñar a grandes y pequeños con sus lecturas animadas.

