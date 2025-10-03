Lecture | Apéro Bulles Creil

Lecture | Apéro Bulles Creil vendredi 3 octobre 2025.

Lecture | Apéro Bulles

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

Date(s) :

2025-10-03

A la médiathèque Antoine Chanut, participez à un moment convivial pendant lequel vous pourrez échanger autour de lectures de BD et mangas avec Les amis de Bulles et crayons.

Vous pouvez intervenir et faire découvrir vos coups de cœur ou simplement écouter.

Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre.

Gratuit. Ouvert à tous

Public: Ados/Adultes

Sur inscription à mediatheque@mairie-creil.fr ou au 03 44 25 25 80 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture | Apéro Bulles Creil a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise