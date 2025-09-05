Lecture | Apéro Bulles Nogent-sur-Oise

1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Oise

L’apéro Bulles est un moment d’échange sur des titres de BD, Comics ou Manga. Les participants peuvent ou non intervenir et faire découvrir leur coup de cœur.

Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre conviviale.

Vendredi 5 septembre 2025 à 18h à la Médiathèque de Nogent-sur-Oise

Pour plus renseignements 03 44 66 60 44.

Gratuit, accès libre

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne de bus B arrêt « médiathèque » ou C1/C2 arrêt « Saint-Exupéry » 0 .

