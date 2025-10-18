Lecture Apeti’Val Bibliothèque Boismé

Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé Deux-Sèvres

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 10 h à 11 h puis des lectures seront proposées de 11 h à 12 h, un

évènement centré autour de la lecture pour les plus petits.

Dans le cadre du festival de lecture jeunesse Apeti’Val porté par l’association Apetipa.

Renseignements et réservations auprès de l’association Apetipa au 07.56.38.25.22. .

Bibliothèque 2 Rue de la Cure Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 00 21 bibliotheque.boisme@agglo2b.fr

