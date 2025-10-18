Lecture architecturale de l’école maternelle de Ferrières, Jean Prouvé Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » Martigues

Lecture architecturale de l’école maternelle de Ferrières, Jean Prouvé Samedi 18 octobre, 10h00 Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

L’école maternelle de Ferrières dite « Les crayons » est le résultat du travail d’Alphonse Arati, Marius Boyer, Charles Lestrade architectes et des Ateliers Jean Prouvé constructeur. Inaugurée en 1952, elle sera inscrite aux monuments historiques en 2001.

Le service Art, Histoire, Archéologie et Archives de la ville de Martigues, vous propose un rendez-vous autour de ce bâtiment, pour en découvrir l’histoire, détailler son architecture et faire travailler votre sens de l’observation.

Rendez-vous devant l’école, chemin de Paradis.

Ecole maternelle de Ferrières « Les crayons » chemin de paradis Martigues, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}]

©AHAA_Mortier2009