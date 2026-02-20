Lecture & Atelier A la rencontre du Struwwelpeter Haguenau
Lecture & Atelier A la rencontre du Struwwelpeter Haguenau mercredi 18 mars 2026.
Lecture & Atelier A la rencontre du Struwwelpeter
4 Impasse de l’Oie Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-03-18 16:00:00
fin : 2026-03-18 18:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Dans le cadre de la quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne, venez écouter les drôles d’histoires terrifiantes du Struwwelpeter (Crasse-Tignasse) qui ont marqué des générations d’enfants allemands.
Dans le cadre de la quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne, venez écouter les drôles d’histoires terrifiantes du Struwwelpeter (Crasse-Tignasse) qui ont marqué des générations d’enfants allemands.
Les plus courageux pourront ensuite créer leurs propres personnages en suivant la méthode du cadavre exquis ! 0 .
4 Impasse de l’Oie Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 53 33 05 11 libraire@la-marge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the cultural fortnight dedicated to Germany, come and listen to the funny and terrifying stories of the Struwwelpeter (Crasse-Tignasse) that have marked generations of German children.
L’événement Lecture & Atelier A la rencontre du Struwwelpeter Haguenau a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau