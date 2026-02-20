Lecture & Atelier A la rencontre du Struwwelpeter Haguenau

Lecture & Atelier A la rencontre du Struwwelpeter

Début : Mercredi 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18 18:00:00

2026-03-18

Dans le cadre de la quinzaine culturelle consacrée à l’Allemagne, venez écouter les drôles d’histoires terrifiantes du Struwwelpeter (Crasse-Tignasse) qui ont marqué des générations d’enfants allemands.

Les plus courageux pourront ensuite créer leurs propres personnages en suivant la méthode du cadavre exquis !

As part of the cultural fortnight dedicated to Germany, come and listen to the funny and terrifying stories of the Struwwelpeter (Crasse-Tignasse) that have marked generations of German children.

