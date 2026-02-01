Lecture & atelier créatif avec Jérôme Camil Musée des Mômes Musée des Mômes Brest

Lecture & atelier créatif avec Jérôme Camil Musée des Mômes

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 15:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Attention… le voilà ! Pas de panique tous derrière moi, en formation pelote de laine !

À l’occasion des vacances, le Musée des Mômes accueille Jérôme Camil, auteur jeunesse, pour un moment de partage autour de la lecture, du dessin et du jeu théâtral.

Au programme

– Présentation de l’auteur

– Lecture de l’album PAF !

– Petit jeu de dessin pour se mettre en route

– Atelier dessin en lien avec l’album

– Lecture de Une fin de loup

– Relecture de PAF ! sous forme de théâtre, où les enfants incarnent les personnages

– Temps de questions et d’échanges

Et, selon le temps et l’énergie du groupe, lecture d’autres albums appréciés par les enfants

Une rencontre vivante et interactive, où les histoires prennent vie et où les enfants deviennent pleinement acteurs de leur découverte.

Informations pratiques

– Dès 15h30, pendant 1h à 1h15, les enfants découvrent l’univers de l’auteur à travers plusieurs temps forts, pensés pour stimuler l’imaginaire et la créativité, tout en respectant le rythme de chacun. Le moment se prolonge jusqu’à 17h40 par de la déambulation libre dans le musée.

– Tarif 12,5 € par personne

Un temps privilégié avec Jérôme Camil, suivi d’une déambulation libre dans le musée pour prolonger la découverte à votre rythme. Il est bien entendu possible de quitter le musée avant la fin de la déambulation libre, sans aucun souci.

Jérôme Camil en quelques mots…

Jérôme Camil écrit et illustre des albums hauts en couleurs, loufoques, bourrés d’humour avec des chutes surprenantes qui ne laisseront pas indiﬀérents petits et grands.Il quitte la Côte d’Ivoire en 1991 et pose ses valises à Marseille où il développe et s’implique dans de nombreux projets associatifs, des projets culturels, puis, de santé communautaire. Avant d’intervenir dans les écoles et bibliothèques pour ses livres, il anime des séances de théâtre forum et des groupes de paroles sur les relations filles-garçons et sur les assignations de genre pour les enfants de 6 à 16 ans. Il vit maintenant à Brest. .

Musée des Mômes 50 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne

