Lecture atelier Musée des petits: Maman Louve Route de feuguerolles Vieux
Lecture atelier Musée des petits: Maman Louve Route de feuguerolles Vieux dimanche 8 mars 2026.
Lecture atelier Musée des petits: Maman Louve
Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-03-08 12:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Une découverte de l’histoire de la louve qui a recueilli Romulus et Remus, les jumeaux qui fondèrent Rome grâce au procédé du kamishibaï, suivi d’un atelier créatif.
Pour les enfants de 3 à 6 ans adulte accompagnateur obligatoire
Durée 1h00 Inscription obligatoire
Une découverte de l’histoire de la louve qui a recueilli Romulus et Remus, les jumeaux qui fondèrent Rome grâce au procédé du kamishibaï, suivi d’un atelier créatif.
Pour les enfants de 3 à 6 ans adulte accompagnateur obligatoire
Durée 1h00 Inscription obligatoire .
Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the story of the she-wolf who took in Romulus and Remus, the twins who founded Rome, using the kamishibaï process, followed by a creative workshop.
For children aged 3 to 6 accompanying adult compulsory
Duration 1h00 Registration required
L’événement Lecture atelier Musée des petits: Maman Louve Vieux a été mis à jour le 2026-02-25 par Calvados Attractivité