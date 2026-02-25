Lecture atelier Musée des petits: Maman Louve Route de feuguerolles Vieux

Lecture atelier Musée des petits: Maman Louve

Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Début : 2026-03-08 11:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Une découverte de l’histoire de la louve qui a recueilli Romulus et Remus, les jumeaux qui fondèrent Rome grâce au procédé du kamishibaï, suivi d’un atelier créatif.

Pour les enfants de 3 à 6 ans adulte accompagnateur obligatoire

Durée 1h00 Inscription obligatoire

Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English :

Discover the story of the she-wolf who took in Romulus and Remus, the twins who founded Rome, using the kamishibaï process, followed by a creative workshop.

For children aged 3 to 6 accompanying adult compulsory

Duration 1h00 Registration required

