Lecture au coin de l’Alambic Musée des savoir-faire du cognac Cognac

Lecture au coin de l’Alambic Vendredi 24 octobre, 15h00 Musée des savoir-faire du cognac Charente

Début : 2025-10-24T15:00:00 – 2025-10-24T16:00:00

Installez-vous au coin de l’alambic pour une lecture immersive au musée des savoir-faire du cognac, où histoires, légendes et anecdotes autour du cognac prennent vie dans une ambiance chaleureuse et intimiste, pour éveiller votre curiosité et enrichir votre découverte du patrimoine.

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine Situé au cœur du centre historique de Cognac, adossé à l'ancien rempart de la ville, le musée des savoir-faire du cognac est un lieu de référence sur le cognac, la filière et les industries associées. Des projections audiovisuelles, des ambiances sonores, des expériences olfactives et des manipulations rythment le parcours de visite dans un cadre architectural contemporain qui intègre trois anciens bâtiments, dont un hôtel particulier du XVIe siècle classé au titre des Monuments Historiques. Les collections techniques côtoient celles des beaux-arts et l'espace packaging offre à voir des bouteilles et des carafes d'exception. Une visite incontournable pour tout savoir sur la fabrication et la commercialisation de « la liqueur des dieux ».

Une expérience de réalité virtuelle, « Les voyageurs du virtuel », permet d’envoyer les visiteurs dans un espace en 3D grâce aux casques autonomes. Six époques peuvent être explorées, du temps des dinosaures au secret du cognac.

Pour prolonger ou terminer cette visite, une boutique située au rez-de-chaussée propose une large gamme de produits régionaux et français.

