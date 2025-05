Lecture au port – Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron, 11 juillet 2025 17:00, Saint-Denis-d'Oléron.

En juillet et août, retrouvez l’équipe de la Médiathèque les vendredis soir à 17h sur le port de Saint-Denis d’Oléron pour des histoires avec notre partenaire la librairie itinérante Le Serpent d’Etoiles

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English :

In July and August, join the Médiathèque team on Friday evenings at 5pm on the port of Saint-Denis d?Oléron for stories with our partner: the travelling bookshop « Le Serpent d?Etoiles »

German :

Im Juli und August treffen Sie das Team der Mediathek freitagabends um 17 Uhr am Hafen von Saint-Denis d’Oléron, um Geschichten mit unserem Partner, der mobilen Buchhandlung « Le Serpent d’Etoiles », zu hören

Italiano :

Nei mesi di luglio e agosto, unitevi al team della Mediateca il venerdì sera alle 17.00 sul porto di Saint-Denis d’Oléron per raccontare storie con il nostro partner: la libreria itinerante « Le Serpent d’Etoiles »

Espanol :

En julio y agosto, únase al equipo de la Mediateca los viernes por la tarde a las 17:00 en el puerto de Saint-Denis d’Oléron para escuchar cuentos con nuestro socio: la librería ambulante « Le Serpent d’Etoiles »

