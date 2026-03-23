Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Liban Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec
Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Liban Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec jeudi 9 avril 2026.
Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Liban
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 20:00:00
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Liban
Deuxième date d’un cycle de lectures à la découverte d’autrices du Moyen-Orient. Nous partons cette fois-ci au Liban. Prenez vos coussins, on fournit la tisane et c’est parti pour une heure de lecture.
Org. Librairie Le temps qu’il fait .
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90
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L’événement Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Liban Mellionnec a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh