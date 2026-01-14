Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec
Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor
Oona nous propose une nouvelle soirée lecture, à la rencontre de voix d’autrices du Moyen-Orient. Apportez vos coussins, couvertures, vos oreilles grandes ouvertes, on fournit la tisane et c’est parti pour une heure d’écoute…
Org. Librairie Le temps qu’il fait .
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90
