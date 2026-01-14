Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec

Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Oona nous propose une nouvelle soirée lecture, à la rencontre de voix d’autrices du Moyen-Orient. Apportez vos coussins, couvertures, vos oreilles grandes ouvertes, on fournit la tisane et c’est parti pour une heure d’écoute…

Org. Librairie Le temps qu’il fait .

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture Autrices du Moyen-Orient par Oona Spengler Mellionnec a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du Kreiz Breizh