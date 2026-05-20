Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec
Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec jeudi 11 juin 2026.
Mellionnec
Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
1h de lecture à la découverte d’autrices du Moyen Orient
Org. Librairie Le temps qu’il fait .
Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90
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English :
L’événement Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler Mellionnec a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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