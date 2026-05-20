Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler Librairie Le temps qu’il fait Mellionnec

Mellionnec

Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

1h de lecture à la découverte d’autrices du Moyen Orient

Org. Librairie Le temps qu’il fait .

Librairie Le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture Autrices du Moyen Orient par Oona Spengler Mellionnec a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du Kreiz Breizh