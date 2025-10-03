Lecture aux enfants, Jeux Puzzle Avenuture Kamashibai :le petit Prince présentéepar Mme Lesage,Dictée pour adultes Mediathéque de LEZIGNEUX Lézigneux

Lecture aux enfants, Jeux Puzzle Avenuture Kamashibai :le petit Prince présentéepar Mme Lesage,Dictée pour adultes Vendredi 3 octobre, 16h30 Mediathéque de LEZIGNEUX Loire

Participation aux Biblis en folie

Vendredi 3 octobre, de 16h30 à 19h

La bibliothèque vous donne rendez-vous pour un après-midi animé : lectures, kamishibaï, le petit prince, dictée pour adultes et jeux : puzzle action seront au programme pour petits et grands.

Mediathéque de LEZIGNEUX 1 Place de la Mairie 4260 LEZIGNEUX Lézigneux 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

