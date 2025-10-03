Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

2026-03-11

Cathy Bohl fait la lecture aux minots.

Salle jeunesse de 10h30 à 11h30, pour les enfants jusqu’à 3 ans

– Renseignements auprès de la section jeunesse de la médiathèque au 05.53.20.94.95

– Réservation obligatoire. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English : Lecture aux Minots

Cathy Bohl reads to the kids.

German : Lecture aux Minots

Cathy Bohl liest den Kleinen vor.

Italiano :

Cathy Bohl legge ai più piccoli.

Espanol : Lecture aux Minots

Cathy Bohl lee a los más pequeños.

