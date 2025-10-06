Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande
Lecture aux Minots Médiathèque Albert Camus Marmande mercredi 8 avril 2026.
Lecture aux Minots
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Gratuit
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
2026-04-08
Cathy Bohl fait la lecture aux minots.
Salle jeunesse de 10h30 à 11h30, pour les enfants jusqu’à 3 ans
– Renseignements auprès de la section jeunesse de la médiathèque au 05.53.20.94.95
– Réservation obligatoire. .
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95
English : Lecture aux Minots
Cathy Bohl reads to the kids.
German : Lecture aux Minots
Cathy Bohl liest den Kleinen vor.
Italiano :
Cathy Bohl legge ai più piccoli.
Espanol : Lecture aux Minots
Cathy Bohl lee a los más pequeños.
