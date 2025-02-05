Lecture | Bébé lecteur Villers-Saint-Paul
Lecture | Bébé lecteur
28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul Oise
Gratuit
Début : 2025-02-05 11:00:00
fin : 2025-11-08 12:00:00
2025-02-05 2025-02-26 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-13
La bibliothèque vous invite à un moment de douceur et de découverte avec « Bébés Lecteurs »
une séance spécialement conçue pour les tout-petits (0-3 ans).
Au programme des histoires colorées, des comptines joyeuses et des livres tout doux pour éveiller la curiosité des plus jeunes.
Un moment de partage et de complicité à ne pas manquer !
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.
Gratuit. Places limitées Sur réservation au 03 44 74 51 52 ou à l’adresse email bibliotheque@villers-saint-paul.fr
Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne D arrêt « Glacière » 0 .
28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 74 51 52 bibliotheque@villers-saint-paul.fr
