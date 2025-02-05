Lecture | Bébé lecteur Villers-Saint-Paul

Lecture | Bébé lecteur Villers-Saint-Paul mercredi 5 février 2025.

Lecture | Bébé lecteur

28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-02-05 11:00:00

fin : 2025-11-08 12:00:00

Date(s) :

2025-02-05 2025-02-26 2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-11-08 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-29 2025-12-13

La bibliothèque vous invite à un moment de douceur et de découverte avec « Bébés Lecteurs »

une séance spécialement conçue pour les tout-petits (0-3 ans).

Au programme des histoires colorées, des comptines joyeuses et des livres tout doux pour éveiller la curiosité des plus jeunes.

Un moment de partage et de complicité à ne pas manquer !

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.

Gratuit. Places limitées Sur réservation au 03 44 74 51 52 ou à l’adresse email bibliotheque@villers-saint-paul.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO, ligne D arrêt « Glacière » 0 .

28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 3 44 74 51 52 bibliotheque@villers-saint-paul.fr

