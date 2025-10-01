Lecture | Bébés lecteurs et P’tits loups lecteurs Creil

Lecture | Bébés lecteurs et P’tits loups lecteurs Creil mercredi 1 octobre 2025.

Lecture | Bébés lecteurs et P’tits loups lecteurs

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 10:30:00

fin : 2025-10-15 11:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-15

Les mercredis 1er, 8 et 15 octobre, de 10h30 à 11h, les 3 médiathèques de Creil proposent des lectures pour les tout-petits (0-3 ans). Lectures d’albums, de comptines, musique…

La Médiathèque Antoine Chanut (centre-ville) propose aussi un moment de lecture pour les enfants de 4 à 8 ans, de 10h30 à 11h.

Gratuit

INSCRIPTION obligatoire à l’avance.

Coordonnées des trois médiathèques sur le site www.mediatheques.creil.fr/infos-pratiques 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Lecture | Bébés lecteurs et P’tits loups lecteurs Creil a été mis à jour le 2025-08-26 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise