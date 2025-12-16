Lecture bilingue du dramaturge espagnol Carlos Arniches Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris

Cette rencontre propose de découvrir la première traduction française de El Amigo Melquíades o por la boca muere el pez de Carlos Arniches, dont la première eut lieu au théâtre Apolo de Madrid le 14 mai 1914 et fut publiée la même année par l’éditeur R. Velasco. Pour la première fois, ce texte devient accessible au public francophone sous le titre L’ami Melquiadès ou l’âne qui brait jamais ne se tait, grâce au travail collectif de l’Atelier de traduction théâtrale du Centre de Recherche sur l’Espagne Contemporaine (CREC).

Cette présentation sera l’occasion de mettre en lumière une pratique de traduction originale, à savoir la traduction théâtrale collective, tout en faisant résonner la voix de Carlos Arniches, maître de la verve populaire madrilène et figure que Federico García Lorca considérait comme dotée d’une véritable poétique.

La rencontre sera animée par Marie Salgues et Évelyne Ricci, enseignantes-chercheuses en études hispaniques à la Sorbonne Nouvelle et Serge Salaün professeur émérite et fondateur du CREC.

Lecture en français et en espagnol par Inès Bartholmé, Zaineb Hassiri, Natalia Rojas García, étudiantes en Master à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2026 et du cycle À voix haute : littérature et traduction, nous vous invitons à découvrir « L’ami Melquíades ou l’âne qui brait jamais ne se tait », une pièce emblématique de Carlos Arniches, l’un des plus grands dramaturges espagnols du XXe siècle.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint Mandé 75012 Paris

