Lecture bilingue du Rivage des Syrtes, Auditorium Julien Gracq,
Lecture bilingue du Rivage des Syrtes, Auditorium Julien Gracq, vendredi 18 septembre 2026.
Lecture bilingue du Rivage des Syrtes Vendredi 18 septembre, 20h30 Auditorium Julien Gracq Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq en français et en arabe. Avec le comédien, auteur et metteur en scène Ahmed El Falah, à l’Auditorium Julien Gracq.
Auditorium Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241197355 »}]
Lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq en français et en arabe. Avec le comédien, auteur et metteur en scène Ahmed El Falah, à l’Auditorium Julien Gracq.
©Maison Julien Gracq
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