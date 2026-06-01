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Lecture bilingue du Rivage des Syrtes, Auditorium Julien Gracq,

Lecture bilingue du Rivage des Syrtes, Auditorium Julien Gracq,

Lecture bilingue du Rivage des Syrtes, Auditorium Julien Gracq, vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Auditorium Julien Gracq

Adresse : Saint-Florent-le-Vieil

Ville : 49410

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Lecture bilingue du Rivage des Syrtes Vendredi 18 septembre, 20h30 Auditorium Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq en français et en arabe. Avec le comédien, auteur et metteur en scène Ahmed El Falah, à l’Auditorium Julien Gracq.

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Lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq en français et en arabe. Avec le comédien, auteur et metteur en scène Ahmed El Falah, à l’Auditorium Julien Gracq.

©Maison Julien Gracq

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