Lecture bilingue du Rivage des Syrtes, Auditorium Julien Gracq,

Lecture bilingue du Rivage des Syrtes Vendredi 18 septembre, 20h30 Auditorium Julien Gracq Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq en français et en arabe. Avec le comédien, auteur et metteur en scène Ahmed El Falah, à l’Auditorium Julien Gracq.

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Lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq en français et en arabe. Avec le comédien, auteur et metteur en scène Ahmed El Falah, à l’Auditorium Julien Gracq.

©Maison Julien Gracq