Lecture bilingue FR/LSF à la Bourse de Commerce Bourse de commerce – Pinault Collection Paris samedi 15 novembre 2025.

À la suite des histoires contées, poursuivez l’exploration et promenez-vous librement vous dans l’exposition.

Une occasion pour les petits et grands de découvrir le musée

autrement !

Pour les enfants de 4-6 ans

et leurs accompagnants.

Gratuit, sur réservation

Bourse de Commerce – Pinault Collection

2 rue de Viarmes, 7001 Paris

Nous vous remercions de vous présenter 15 minutes avant le début de l’activité, des agents du musée vous guideront vers le Mini Salon où aura lieu la lecture

La Bourse de Commerce et la Médiathèque de la Canopée s’associent et vous invitent à des lectures contées et signées en Langue des Signes Française (LSF), animée par les bibliothécaires de la médiathèque.

Plongez dans l’univers magique des histoires choisies en écho à l’exposition « Minimal » actuellement présentée au musée !

Le samedi 15 novembre 2025

de 11h00 à 11h45

gratuit Public tout-petits, enfants et adultes.

Bourse de commerce – Pinault Collection 2, rue de Viarmes 75001 Paris

Métro -> 1 : Louvre – Rivoli (Paris) (261m)

Bus -> 7485 : Bourse de Commerce (Paris) (45m)

Vélib -> Jean-Jacques Rousseau – Deux Ecus (68.61m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee