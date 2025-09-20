Lecture caféinée au musée d’Art Sacré Musée Diocésain d’Art Sacré Mours-Saint-Eusèbe

Lecture caféinée au musée d'Art Sacré

Musée Diocésain d'Art Sacré
Mours-Saint-Eusèbe

samedi 20 septembre 2025

Lecture caféinée au musée d’Art Sacré

Musée Diocésain d'Art Sacré
5 Place Elisée Monteil
Mours-Saint-Eusèbe
Drôme

Début : 2025-09-20 10:30:00

Fin : 2025-09-20 10:30:00

2025-09-20

Venez découvrir un lieu chargé d’histoire. L’église romane et ses trésors d’orfèvrerie religieuse, d’ornements anciens et de vêtements liturgiques du XIVe au XXe siècle vous dévoileront les mystères de l’Art Sacré…

Musée Diocésain d’Art Sacré 5 Place Elisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 90 74 mediatheque.mours@valenceromansagglo.fr

English :

Come and discover a place steeped in history. The Romanesque church and its treasures of religious silverware, antique ornaments and liturgical vestments from the 14th to the 20th century will reveal the mysteries of Sacred Art…

German :

Entdecken Sie einen geschichtsträchtigen Ort. Die romanische Kirche und ihre Schätze an religiösen Goldschmiedearbeiten, alten Ornamenten und liturgischen Gewändern aus dem 14. bis 20. Jahrhundert enthüllen Ihnen die Geheimnisse der sakralen Kunst…

Italiano :

Venite a scoprire un luogo ricco di storia. La chiesa romanica e i suoi tesori di argenteria religiosa, antichi ornamenti e paramenti liturgici dal XIV al XX secolo vi sveleranno i misteri dell’Arte Sacra…

Espanol :

Venga a descubrir un lugar cargado de historia. La iglesia románica y sus tesoros de orfebrería religiosa, ornamentos antiguos y vestimentas litúrgicas de los siglos XIV al XX le revelarán los misterios del Arte Sacro…

