Lecture Cahin-Caha de Serge Valletti Le Vieux Bourg Tréguennec vendredi 18 juillet 2025.

Le Vieux Bourg Chapelle de St Alour Tréguennec Finistère

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Par Jacques Tresse et Simon Bakhouche

Deux hommes qui ont un certain âge entament un faux dialogue burlesque. Ils se connaissent depuis longtemps, n’ont plus rien à se cacher, mais très susceptibles, ne supportent souvent pas bien ce que l’un dit à l’autre.

Nous suivons Cahin et Caha dans leur délire pathétique et ce qu’ils peuvent inventer, pour continuer à se parler… Tiens, ils imaginent un crime passionnel pour déguiser une nécessité absolue, celle d’en finir avec la vie mais alors, seul un véritable ami peut vous aider! Et il faut chercher et trouver la bonne méthode pour que cet crime soit parfait en cas d’enquête policière, etc. Il y a du Beckett là-dedans et du burlesque dans leurs échanges. Le mieux ce serait peut-être de s’organiser, de commencer à s’organiser. Ce que je pourrais proposer, si j’osais, ce serait qu’un de nous deux se débrouille pour supprimer l’autre, en douceur ! Admettons, ce serait toi ! (…) Tu irais dans la cave et tu t’emparerais de la hache verte, et puis tu remonterais en la tenant fermement dans tes mains, tu enlèverais tes chaussures pour éviter que je t’entende, tu arriverais au premier étage en faisant bien attention de ne pas faire grincer l’avant dernière marche. .

Le Vieux Bourg Chapelle de St Alour Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

