Lecture chantée Rose(s) C’est la vie Palais idéal du facteur Cheval Hauterives
Lecture chantée Rose(s) C’est la vie Palais idéal du facteur Cheval Hauterives jeudi 18 septembre 2025.
Lecture chantée Rose(s) C’est la vie
Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 20:30:00
fin : 2025-09-18 22:00:00
Date(s) :
2025-09-18
Lecture chantée autour du thème de la rose
.
Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com
English :
Sung readings on the theme of roses
German :
Gesungene Lesung rund um das Thema Rose
Italiano :
Letture cantate sul tema delle rose
Espanol :
Lecturas cantadas sobre el tema de las rosas
L’événement Lecture chantée Rose(s) C’est la vie Hauterives a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche