Lecture chantée Rose(s) C’est la vie Palais idéal du facteur Cheval Hauterives

Lecture chantée Rose(s) C’est la vie

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-09-18 20:30:00

fin : 2025-09-18 22:00:00

2025-09-18

Lecture chantée autour du thème de la rose

Palais idéal du facteur Cheval 8, rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 81 19 contact@facteurcheval.com

English :

Sung readings on the theme of roses

German :

Gesungene Lesung rund um das Thema Rose

Italiano :

Letture cantate sul tema delle rose

Espanol :

Lecturas cantadas sobre el tema de las rosas

