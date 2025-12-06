Lecture Chaplin, non à la délation ! Bibliothèque Multimédia Guéret

Lecture Chaplin, non à la délation !

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Lecture de Yan Liotard par Hervé Herpe en partenariat avec la Guérétoise de spectacle. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

English : Lecture Chaplin, non à la délation !

L’événement Lecture Chaplin, non à la délation ! Guéret a été mis à jour le 2025-12-04 par Creuse Tourisme