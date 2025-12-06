Lecture Chaplin, non à la délation ! Bibliothèque Multimédia Guéret
Lecture Chaplin, non à la délation ! Bibliothèque Multimédia Guéret mardi 13 janvier 2026.
Lecture Chaplin, non à la délation !
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Lecture de Yan Liotard par Hervé Herpe en partenariat avec la Guérétoise de spectacle. .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
English : Lecture Chaplin, non à la délation !
L’événement Lecture Chaplin, non à la délation ! Guéret a été mis à jour le 2025-12-04 par Creuse Tourisme