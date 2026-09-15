Informations pratiques

Béziers

LECTURE – CHEZ NOUS, LES ROMS, PAR NOUKA MAXIMOFF

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Légendes, traditions et récits fantastiques : partez avec Nouka à la découverte de la culture et de l’histoire du peuple rom.

À travers les récits de Nouka, partez à la découverte des légendes, des traditions et des souvenirs du peuple rom. Entre histoires émouvantes et récits fantastiques, ce spectacle invite petits et grands à un voyage au cœur de la culture tsigane. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : LECTURE – CHEZ NOUS, LES ROMS, PAR NOUKA MAXIMOFF

Legends, Traditions, and Fantastic Tales: Join Nouka on a journey to discover the culture and history of the Romani people.

L’événement LECTURE – CHEZ NOUS, LES ROMS, PAR NOUKA MAXIMOFF Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34