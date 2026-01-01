Lecture chorale en patois d’Oc Salle Chabanel Venteuges
Lecture chorale en patois d’Oc Salle Chabanel Venteuges samedi 24 janvier 2026.
Lecture chorale en patois d’Oc
Salle Chabanel Le bourg Venteuges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Lecture chorale de textes dans le cadre des Nuits de la Lecture. Avec l’Atelier Patois d’Oc.
.
Salle Chabanel Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 89 gibert43@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Choral reading of texts as part of the Nuits de la Lecture. With Atelier Patois d’Oc.
L’événement Lecture chorale en patois d’Oc Venteuges a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier