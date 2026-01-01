Lecture chorale en patois d’Oc Salle Chabanel Venteuges

Lecture chorale en patois d’Oc

Salle Chabanel Le bourg Venteuges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Lecture chorale de textes dans le cadre des Nuits de la Lecture. Avec l’Atelier Patois d’Oc.

.

Salle Chabanel Le bourg Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 89 gibert43@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choral reading of texts as part of the Nuits de la Lecture. With Atelier Patois d’Oc.

L’événement Lecture chorale en patois d’Oc Venteuges a été mis à jour le 2026-01-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier