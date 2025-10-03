LEcture CLUB ADO Maison pour tous / Espace Jeunes Anglet

Maison pour tous / Espace Jeunes 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Timide ou extraverti, dévoreur de pages ou allergique à la lecture, tu as ta place dans LEcture CLUB ADO !

Viens partager tes coups de cœur et découvrir de nouvelles pépites !

LEcture CLUB, c’est quoi ?

Des romans, des documentaires, des BD, des manga, de nouvelles séries à découvrir.

Des coups de cœur, des coups de gueule à partager.

De 12 à 16 ans.

Inspiré ou en manque d’idées, tu as ta place dans LEcture CLUB ADO ! .

Maison pour tous / Espace Jeunes 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

