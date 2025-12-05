LEcture CLUB ADO Maison pour tous Espace Jeunes Anglet
LEcture CLUB ADO Maison pour tous Espace Jeunes Anglet vendredi 5 décembre 2025.
LEcture CLUB ADO
Maison pour tous Espace Jeunes 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Timide ou extraverti, dévoreur de pages ou allergique à la lecture, tu as ta place dans LEcture CLUB ADO !
Viens partager tes coups de cœur et découvrir de nouvelles pépites !
LEcture CLUB, c’est quoi ?
Des romans, des documentaires, des BD, des manga, de nouvelles séries à découvrir.
Des coups de cœur, des coups de gueule à partager.
De 12 à 16 ans.
Inspiré ou en manque d’idées, tu as ta place dans LEcture CLUB ADO ! .
Maison pour tous Espace Jeunes 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
English : LEcture CLUB ADO
German : LEcture CLUB ADO
Italiano :
Espanol : LEcture CLUB ADO
L’événement LEcture CLUB ADO Anglet a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Anglet