LEcture CLUB ADO Maison pour tous Espace Jeunes Anglet vendredi 6 février 2026.
Envie de partager tes lectures, d’échanger des idées et de découvrir de nouveaux univers ? LEcture CLUB ADO t’attend !
Que tu lises beaucoup ou un peu, que tu cherches des conseils ou que tu aies envie d’en donner, tu trouveras un groupe pour discuter, découvrir et profiter ensemble du plaisir de lire.
De 12 à 16 ans. .
Maison pour tous Espace Jeunes 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
