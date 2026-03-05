LEcture CLUB ADO Maison pour tous Espace Jeunes Anglet

LEcture CLUB ADO

Maison pour tous Espace Jeunes 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Envie de partager tes lectures, d’échanger des idées et de découvrir de nouveaux univers ? LEcture CLUB ADO t’attend !

Que tu lises beaucoup ou un peu, que tu cherches des conseils ou que tu aies envie d’en donner, tu trouveras un groupe pour discuter, découvrir et profiter ensemble du plaisir de lire.

De 12 à 16 ans. .

Maison pour tous Espace Jeunes 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : LEcture CLUB ADO

L’événement LEcture CLUB ADO Anglet a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Anglet