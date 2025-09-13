Lecture | Club des lecteurs Creil
Une fois par mois, la Médiathèque Antoine Chanut vous propose un moment d’échange.
Venez partager vos lectures ou simplement écouter et trouver de nouvelles idées de lectures….
Gratuit, sans réservation
Public: Adultes
Médiathèque Antoine Chanut
Allée Nelson à Creil
Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr
