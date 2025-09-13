Lecture | Club des lecteurs Creil

Lecture | Club des lecteurs

Allée Nelson Creil Oise

Gratuit

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Une fois par mois, la Médiathèque Antoine Chanut vous propose un moment d’échange.

Venez partager vos lectures ou simplement écouter et trouver de nouvelles idées de lectures….

Gratuit, sans réservation

Public: Adultes

Médiathèque Antoine Chanut

Allée Nelson à Creil

Allez-y en bus avec le réseau AXO lignes A,B,D arrêt « 8 mai » ou « Michelet » 0 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

