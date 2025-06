Lecture Cocooning – Parc du Grand Blottereau Nantes 2 juillet 2025 14:00

Gratuit : non Gratuit sans inscription, à partir de 3 ans

Profitez d’un moment de détente et venez écouter les contes et histoires inspirantes publiées par La cabane bleue pour parler de nature aux enfants.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000