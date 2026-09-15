Lecture collective : Arpentage Salle Laurentine Teillet Saint-Junien
vendredi 18 septembre 2026 · Salle Laurentine Teillet · Saint-Junien
Informations pratiques
Saint-Junien
Lecture collective : Arpentage
Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Venez vivre une expérience littéraire originale à la médiathèque de Saint-Junien avec l’arpentage, une méthode de lecture collective et conviviale qui invite à découvrir un livre autrement.
Réunis à la salle L. Teillet, les participants se partagent la lecture d’un même ouvrage, puis échangent leurs impressions, leurs ressentis et leurs questionnements. Pas besoin d’avoir lu le livre en entier au préalable : chacun apporte sa voix, son regard, et ensemble, on construit une lecture commune, riche et vivante.
Une belle occasion de plonger dans un univers littéraire, de nourrir la réflexion et de partager un moment chaleureux autour des mots. Réservation conseillée. Cet atelier est une belle porte ouverte vers la lecture partagée et la découverte collective. .
Salle Laurentine Teillet Rue Jean Teillet Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediationculturelle@saint-junien.fr
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English : Lecture collective : Arpentage
L’événement Lecture collective : Arpentage Saint-Junien a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons – Porte Océane du Limousin
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