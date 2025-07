Lecture collective de « L’homme semence » Village Aulon

Un groupe de femmes s’organise, suite à la disparition de tous les hommes du village, après la répression du soulèvement républicain contre le régime de Napoléon III en 1851.

La méthodologie de lecture collective proposée est issue de l’éducation populaire chacun contribue, quel que soit son goût pour la lecture. Ce n’est ni une conférence, ni une lecture à sens unique, mais bien une lecture partagée !

Les 3 heures de l’atelier se répartissent entre temps d’échanges, temps de lecture, et un temps de pause.

Animé par Monique Dubarry (association culturelle Aura & groupe de lecture Entre les lignes)

Le café associatif Le Cantou vous accueille après la lecture collective bière brassée au village d’Aulon, boissons fraîches. A 20h, concert de reprises reggae par Léo & Coco. .

English :

A group of women organize themselves, following the disappearance of all the men in the village, after the repression of the republican uprising against the regime of Napoleon III in 1851.

The collective reading methodology proposed is derived from popular education: everyone contributes, whatever their taste for reading. It’s not a lecture, nor a one-way reading, but a shared reading!

The 3-hour workshop is divided between discussion, reading and a break.

Led by Monique Dubarry (Aura cultural association & Entre les lignes reading group)

German :

Eine Gruppe von Frauen organisiert sich, nachdem alle Männer des Dorfes nach der Niederschlagung des republikanischen Aufstands gegen das Regime von Napoleon III. im Jahr 1851 verschwunden sind.

Die vorgeschlagene Methodik des kollektiven Lesens stammt aus der Volksbildung: Jeder trägt etwas bei, unabhängig von seiner Vorliebe für das Lesen. Es handelt sich weder um einen Vortrag noch um eine einseitige Lektüre, sondern um ein gemeinsames Lesen!

Die drei Stunden des Workshops sind aufgeteilt in Zeit zum Austausch, Zeit zum Lesen und eine Pause.

Geleitet von Monique Dubarry (Kulturverein Aura & Lesegruppe Entre les lignes)

Italiano :

Un gruppo di donne si è organizzato in seguito alla scomparsa di tutti gli uomini del villaggio dopo la repressione della rivolta repubblicana contro il regime di Napoleone III nel 1851.

Il metodo di lettura collettiva proposto deriva dall’educazione popolare: tutti contribuiscono, qualunque sia il loro gusto per la lettura. Non è una lezione, né una lettura a senso unico, ma una lettura condivisa!

Il laboratorio, della durata di 3 ore, è suddiviso in discussione, lettura e pausa.

Condotto da Monique Dubarry (associazione culturale Aura & gruppo di lettura Entre les lignes)

Espanol :

Un grupo de mujeres se organizó a raíz de la desaparición de todos los hombres del pueblo tras la represión del levantamiento republicano contra el régimen de Napoleón III en 1851.

El método de lectura colectiva propuesto se deriva de la educación popular: todos contribuyen, sea cual sea su gusto por la lectura. No se trata de una conferencia, ni de una lectura unidireccional, ¡sino de una lectura compartida!

El taller, de 3 horas de duración, se divide en debate, lectura y pausa.

Dirigido por Monique Dubarry (asociación cultural Aura y grupo de lectura Entre les lignes)

