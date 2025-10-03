Lecture Concert Bibliothèque municipale Limonest
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T11:30:00
Fin : 2025-10-03T10:30:00 – 2025-10-03T11:30:00
Lecture-concert avec Mathilde Segonds et Sven Keromnes
Venez vivre un moment poétique et musical unique avec la poétesse Mathilde Segonds et le guitariste Sven Keromnes.
À travers un recueil de poèmes mêlant mémoire minérale et émotions sensorielles, laissez-vous transporter par les mots et les notes pour une expérience à la fois intime et envoûtante.
Bibliothèque municipale 213 chemin de la Sablière 69760 Limonest Limonest 69760 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478354282 https://reseau-rebond.fr/mediatheque-de-limonest
@editions Maintien de la Reine