LECTURE/CONCERT DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Saint-Alban-sur-Limagnole

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Gratuit
L’amour est une saison Lecture des poèmes d’amour d’Otis Kidwell Burger avec le musicien Fred Montels (flûte duduk arménienne, nyckelharpa scandinave) et le poète Benjamin Guérin.
English :
« Love is a season? Reading of love poems by Otis Kidwell Burger with musician Fred Montels (Armenian duduk flute, Scandinavian nyckelharpa) and poet Benjamin Guérin.
German :
« Liebe ist eine Jahreszeit » ? Lesung von Liebesgedichten von Otis Kidwell Burger mit dem Musiker Fred Montels (armenische Duduk-Flöte, skandinavische Nyckelharpa) und dem Dichter Benjamin Guérin.
Italiano :
« L’amore è una stagione? Lettura di poesie d’amore di Otis Kidwell Burger con il musicista Fred Montels (flauto duduk armeno, nyckelharpa scandinava) e il poeta Benjamin Guérin.
Espanol :
« ¿El amor es una estación? Lectura de poemas de amor de Otis Kidwell Burger con el músico Fred Montels (flauta duduk armenia, nyckelharpa escandinava) y el poeta Benjamin Guérin.
