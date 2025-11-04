Lecture-concert-dégustation de vin Ossès

Lecture-concert-dégustation de vin

Nicolas Gardrat à la guitare avec Manue Fleytoux à la voix viennent nous régaler avec une lecture-concert de La grande beuverie (de René Daumal). Et pour bien rester dans le thème, dégustation de vin en bonus ! Inscription souhaitée .

Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com

