Lecture-concert-dégustation de vin Ossès
Lecture-concert-dégustation de vin Ossès mardi 4 novembre 2025.
Lecture-concert-dégustation de vin
Librairie Menta Ossès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Nicolas Gardrat à la guitare avec Manue Fleytoux à la voix viennent nous régaler avec une lecture-concert de La grande beuverie (de René Daumal). Et pour bien rester dans le thème, dégustation de vin en bonus ! Inscription souhaitée .
Librairie Menta Ossès 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 54 57 47 librairie.menta@gmail.com
English : Lecture-concert-dégustation de vin
German : Lecture-concert-dégustation de vin
Italiano :
Espanol : Lecture-concert-dégustation de vin
L’événement Lecture-concert-dégustation de vin Ossès a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Pays Basque