Lecture-Concert La grande beuverie à la librairie Des Livres et Vous Librairie Des Livres et Vous Gourdon

Lecture-Concert La grande beuverie à la librairie Des Livres et Vous

Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot

2025-12-14 17:00:00

2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

La librairie Des livres et Vous vous donne rendez-vous pour pour une lecture-concert d’après le texte de René Daumal, La grande beuverie . Une ivresse sonore d’Hermine et Manue Fleytoux d’après un dialogue laborieux de René Daumal.

Cette lecture promet un beau moment de partage en cette belle période des fêtes ! .

+33 5 65 41 29 09 deslivresetvous.gourdon@gmail.com

English :

The bookshop Des livres et Vous invites you to a reading-concert based on René Daumal?s text La grande beuverie

