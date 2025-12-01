Lecture-Concert La grande beuverie à la librairie Des Livres et Vous Librairie Des Livres et Vous Gourdon
Lecture-Concert La grande beuverie à la librairie Des Livres et Vous Librairie Des Livres et Vous Gourdon dimanche 14 décembre 2025.
Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot
Participation libre
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
La librairie Des livres et Vous vous donne rendez-vous pour pour une lecture-concert d’après le texte de René Daumal, La grande beuverie . Une ivresse sonore d’Hermine et Manue Fleytoux d’après un dialogue laborieux de René Daumal.
Cette lecture promet un beau moment de partage en cette belle période des fêtes ! .
Librairie Des Livres et Vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 29 09 deslivresetvous.gourdon@gmail.com
English :
The bookshop Des livres et Vous invites you to a reading-concert based on René Daumal?s text La grande beuverie
