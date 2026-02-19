Lecture/Concert Monde: Une scene pour tout dire. Salle des fêtes Sabres

Lecture/Concert Monde: Une scene pour tout dire.

Venez soutenir les jeunes du territoire Cœur Haute Lande dans ce challenge artistique accompagné par la Cie La sœur de Shakespeare lecture-concert Monde en partenariat avec le Théâtres de Gascogne, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et la Communauté de communes Coeur Haute Lande.

Un projet où la jeunesse du territoire est impliquée dans une véritable aventure artistique.

Cette lecture-concert intitulée Monde , est un véritable défi pour ces jeunes puisqu’il s’agit d’une création en 3 jours seulement, avec à la clé une valorisation devant un public !

Venez les encourager!!!

