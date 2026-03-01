Lecture-concert MONTANER Montaner

Lecture-concert

MONTANER Costa de Fébus Montaner Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Lecture concert avec Arielle Guilbaud et Clara Villanueva de la Cie Mysogénial, accompagnées par Alain Pelat et Michaël Watts à la guitare une rencontre sensible entre littérature, musique et voix, un voyage poétique et vibrant entre deux langues, le français et l’espagnol.

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MONTANER Costa de Fébus Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 55 13 bibmontaner@yahoo.fr

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English :

Concert reading with Arielle Guilbaud and Clara Villanueva from Cie Mysogénial, accompanied by Alain Pelat and Michaël Watts on guitar: a sensitive encounter between literature, music and voice, a poetic and vibrant journey between two languages, French and Spanish.

L’événement Lecture-concert Montaner a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65