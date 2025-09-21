lecture concert par « L’honorable compagnie » Manoir de rouesse Laval

lecture concert par « L’honorable compagnie » Dimanche 21 septembre, 15h30, 16h30 Manoir de rouesse Mayenne

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:10:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:10:00

Un voyage dans le temps qui ramène à une époque où la musique et la danse sont affaire d’amateurs. Dans une belle demeure lavalloise, après souper, en famille ou entre amis, on se donne le plaisir d’un salon musical. L’une s’assoit au clavecin, l’autre embouche une flûte ou caresse un violoncelle, pour accompagner un air de romance ou engager la dernière danse à la mode…

Manoir de rouesse Quartier du Bourny 4 rue Salvador Allende, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 04 47 http://www.laval.fr

