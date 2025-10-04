Lecture-Conférence de l’ouvrage « Spiritualités radicales Rites et tradition pour réparer le monde » [Cycle Ta mère la sorcière] Rue Dom Morice Quimperlé

Lecture-Conférence de l'ouvrage « Spiritualités radicales Rites et tradition pour réparer le monde » [Cycle Ta mère la sorcière] Rue Dom Morice Quimperlé samedi 4 octobre 2025.

La Maison des Archers Quimperlé

Début : 2025-10-04 16:00:00

2025-10-04

A partir d’une présentation de son livre, l’autrice Yuna Visentin parlera des liens que l’on peut tisser entre justice sociale et relations aux invisibles, notamment à partir des traditions juives et écoféministes.

Public adulte. Sur réservation au 06 85 92 08 10 ou par mail larteredequimperle@gmail.com .

Rue Dom Morice La Maison des Archers Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 85 92 08 10

